Lyon : départ du directeur général des HCL qui rejoint le cabinet du ministre de la Santé

Raymond Le Moign était en poste comme directeur général des Hospices Civils de Lyon depuis juin 2020. Il devient directeur du cabinet du nouveau ministre de la Santé et de la Prévention Aurélien Rousseau.

En attendant la désignation de la personne qui le remplacera, c’est Virginie Valentin, actuelle directrice générale adjointe, qui assurera l’intérim.

Diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et de l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes, Raymond Le Moign a occupé différents postes au sein de la direction de plusieurs établissements. Précédemment, il a notamment été directeur adjoint du cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine entre 2013 et 2016 mais aussi à la direction du CHU de Toulouse, entre autres.

De son côté, Virginie Valentin a, depuis qu’elle est arrivée dans la capitale des Gaules en avril 2021, assuré le poste de directrice générale adjointe en charge du pôle "Investissement et ressources matérielles" jusqu’à fin 2022 et du pôle "Parcours et transformation" depuis janvier dernier.