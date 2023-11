La première greffe de larynx en France réalisée à Lyon

C’est une première en France et ce sont les Hospices Civils de Lyon qui en sont à l’origine. Un larynx a été greffée pour la première fois dans le pays les samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023. "Du prélèvement jusqu’à la transplantation, l’intervention a duré 27 heures en cumulé. Extrêmement complexe, elle a été menée par une équipe de dix chirurgiens, dont la moitié des HCL, sous la direction du Pr Philippe Ceruse, chef du service ORL et chirurgie cervico-facial de l’hôpital de la Croix-Rousse", indiquent ce mardi matin les Hospices Civils de Lyon.

La patiente âgée de 49 ans "va bien" et "pourrait, dans les prochains mois, retrouver durablement l’usage de la parole". Une conférence de presse aura lieu ce lundi matin afin d’en savoir plus sur cette prouesse chirurgicale ayant nécessité dix ans de travail et de recherche.