Jean-Louis Touraine : "Ne traumatisons pas les Français, n'aggravons pas les fractures"

En tant que président de France Transplant, Jean-Louis Touraine a lancé un appel d'urgence pour sensibiliser au manque de dons d'organes. Car 28 000 malades étaient inscrits sur liste d'attente en 2022, contre 5800 greffes. Le professeur de médecine note un "divorce entre les besoins et les possibilités", que beaucoup de pays européens ne rencontrent pas.

Pour obtenir une greffe, la moyenne d'attente est de 6 ans. "Pour certains c'est 3 ans, pour d'autres c'est 10 ans. Et 10 ans, quand vous avez une insuffisance cardiaque, pulmonaire ou hépatique, c'est rarement possible d'attendre autant", poursuit l'ancien bras droit de Gérard Collomb. "On fait des promesses de traitement qui ne seront jamais donnés", conclut-il.

L'ex-député lyonnais suit toujours la situation locale et nationale. S'il n'est plus membre de Renaissance, il espère que l'après-Macron se passera bien : "Ne traumatisons pas les Français, n'aggravons pas les fractures", demande-t-il, goûtant peu aux sorties provocatrices de Gérald Darmanin.

