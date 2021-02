Lyon : un homme greffé des bras et des épaules

L’information est révélée ce jeudi matin par 20 Minutes. Un Islandais de 48 ans a été greffé des deux bras et des deux épaules lors d’une opération ayant duré 15 heures et mobilisé deux équipes de l’hôpital Edouard Herriot et de la Clinique du Parc.

Le patient, père de famille, ancien électricien et installé depuis plusieurs années à Lyon en vue de l’intervention chirurgicale, avait été amputé des deux bras à l’âge 26 ans après une électrocution sur une ligne à haute tension.

L’homme se trouve actuellement en réanimation, dans un état stable. "La prise en charge du patient se poursuivra entre l'hôpital Edouard-Herriot et l'hôpital Henry-Gabrielle", ont indiqué les HCL dans un communiqué succinct.