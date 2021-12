Lyon : les HCL parviennent à implanter une rétine artificielle à une patiente

Ce mercredi matin, les Hospices civils de Lyon ont levé le voile sur la réussite récente d’une opération très périlleuse. Une femme âgée de 72 ans, atteinte par la forme atrophique de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, est devenue le 28 septembre dernier la 5e patiente au monde à bénéficier d’une implantation d’une rétine artificielle.

Martine est ainsi la première patiente des Hospices Civils de Lyon à connaitre ce traitement révolutionnaire qui devrait lui permettre de recouvrer une partie de sa vision. "J’attends de pouvoir relire, me maquiller pour sortir avec les copines, voir ce qu’il y a dans mon assiette" évoque la dame dans un communiqué publié par les HCL.

L’intervention a été pratiquée à l’aide d’un microscope par le professeur Laurent Kodjikian, chef de service adjoint en ophtalmologie de l’hôpital de la Croix-Rousse. Il aura fallu deux heures et demi, "contre les quatre ou cinq heures prévues", d’après le chirurgien qui a donc placé une puce bionique de 2 mm de large et 0,03 mm d’épaisseur sous la rétine de la patiente. "Il a fallu ouvrir la rétine sur 3,5 mm, ce qui est conséquent, puis créer un décollement de rétine pour positionner l’implant, en sachant qu’avec la DMLA atrophique, la rétine devient particulièrement fine, usée et se décolle très difficilement", détaille Laurent Kodjikian.

Ce dernier assure qu’il n’y a "aucune complication, la puce est parfaitement en place et la vision n’a pas été dégradée par l’opération. Elle devrait maintenant commencer à s’améliorer grâce à la rééducation". Des séances hebdomadaires pendant au moins un an sont désormais prévues.

D’autres opérations similaires sont d’ores et déjà prévues par les HCL, toujours sous la conduite du professeur Laurent Kodjikian.