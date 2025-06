Opération de sécurisation dans ces deux arrondissements de Lyon : plus de 400 personnes contrôlées, une centaine d’infractions relevées

Après les secteurs des Terreaux, de la Croix-Rousse, de la Guillotière, de la Part-Dieu à Lyon ou encore Meyzieu, Rillieux-la-Pape et Oullins-Pierre-Bénite, une nouvelle opération de sécurisation était organisée par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).

Elle a cette fois-ci concerné deux arrondissements de Lyon ce mardi et ce mercredi : le 1er et le 2e. Ce sont en tout 200 policiers nationaux, agents de la police municipale et agents de la RATP qui ont été mobilisés ces deux jours, principalement en soirée et la nuit.

La préfecture du Rhône a communiqué ce jeudi le bilan de cette opération. Près de 412 personnes ont été contrôlées avec au bout 27 individus interpellés. Trois d’entre eux ont été placés en garde à vue, notamment pour recel de stupéfiants. Onze étrangers en situation irrégulière ont aussi été mis à la disposition de la police aux frontières.

Il y a également eu 128 infractions relevés pour tapages, délits routiers ou défauts de titres de transport mais aussi 12 amendes forfaitaires délictuelles dressés pour des occupations de halls d’immeuble, détention et consommation de stupéfiants, défauts de permis de conduire ou d’assurance et port d’arme prohibé.

Les opérations ont également permis de saisir des mortiers et divers véhicules.