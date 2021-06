Rhône : le Département et la fédération du BTP lancent l’opération "coup de pouce" pour les bénéficiaires du RSA 

Le Département du Rhône met en place l’opération "coup de pouce", en partenariat avec la Fédération du Bâtiment et Travaux Publics (FBTP) du Rhône.

Suite à la crise économique liée à la crise sanitaire, la FBTP a signalé des difficultés récurrentes de recrutement sur de nombreux postes.

L’objectif de ce dispositif est alors de contribuer "aux besoins de main d’œuvre des entreprises du BTP " par la proposition de candidats bénéficiaires du RSA, dans les secteurs de Tarare et Villefranche-sur-Saône.

Les résultats de l’opération et son impact sur l’embauche seront connus en septembre prochain.

Pour rappel, la fédération du Bâtiment et Travaux Publics du Rhône, partenaire du département du Rhône, avait élaboré un "Pacte territoriale pour l’insertion" (PTI), qui permet de "renforcer et intensifier l’accès à l’emploi des bénéficiaires et RSA".