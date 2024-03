"Nos routes ne sont pas une poubelle" : le Département du Rhône alerte sur les dépôts sauvages

Un coût non négligeable et récurrent puisqu'une entreprise extérieure est missionnée avant chaque campagne de fauche sur les bords des routes. Plus de 200 tonnes de déchets sont collectées, y compris par les agents du Département.

Pour mettre fin ou du moins diminuer ce phénomène qui, selon la collectivité, touche essentiellement l'Est et le Sud du Rhône, une campagne de communication et de sensibilisation est lancée en mars "afin d’inciter les Rhodaniens à plus de citoyenneté en encourageant le développement des bonnes pratiques comme le dépôt des déchets dans une des quarantaines déchetteries présentes sur le territoire. En ne jetant pas ses déchets par la fenêtre et en les triant dans les poubelles et les conteneurs appropriés, chacun d’entre nous contribue à la prévention des risques de pollution de la nature et d’incendie, et limite l’exposition des agents du Département du Rhône".