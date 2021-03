Renaud Pfeffer : "Laurent Wauquiez a un bilan extraordinaire"

Premier vice-président de Christophe Guilloteau au Département du Rhône, Renaud Pfeffer sera plutôt candidat aux élections régionales cet été avec Laurent Wauquiez. Il se murmure même qu’il pourrait être tête de liste dans le Nouveau Rhône. "La Région est une très belle collectivité, Laurent Wauquiez a un bilan extraordinaire. La Région est revenue sur les territoires, elle soutient l’emploi, les collectivités, les entreprises, elle innove. (…) Durant la crise sanitaire, quand on ne pouvait plus compter sur personne, on savait compter sur la Région", indique l’élu LR.

Renaud Pfeffer se dit "fan de l’aménagement du territoire. (…) Les territoires périphériques sont toujours les oubliés. On a beaucoup parlé de la création du monstre Métropole de Lyon, mais rarement de celle du Rhône. On a l’agriculture, on est utile, on alimente les gens".

De plus en plus, la question du maintien des scrutins régionaux et départementaux en juin se pose. "Je ne crois pas que la crise sanitaire peut être un prétexte au report. Il faut être factuel : est-ce que la stratégie de vaccination marche, est-ce que nos citoyens sont protégés, est-ce qu’il n’y a pas de risque à tenir cette élection ? On voit que dans tous les pays d’Europe, on vote. Il faut faire attention, car la démocratie est un bien fragile, surtout en période de crise. Si report il y avait, il faudrait que ce soit sacrément argumenté", prévient Renaud Pfeffer.

