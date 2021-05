Christophe Guilloteau : "Encore plus de choses dans les collèges, les routes, le social du Rhône"

Candidat à un deuxième mandat de président du Département du Rhône, Christophe Guilloteau espère pouvoir "terminer de mettre en place ce nouveau département. On l'a trouvé avec des difficultés. Maintenant ces difficultés financières sont assainies. Donc on va pouvoir proposer encore plus de choses dans les collèges, les routes, le social..."

Il faut rappeler que la gestion du Conseil général du Rhône par Michel Mercier avait effectivement laissé la collectivité au bord du placement sous tutelle, notamment à cause des emprunts toxiques : "Aujourd'hui, le Département n'a plus aucune dette. Et tout ça, on l'a fait avec zéro impôt nouveau", se félicite Christophe Guilloteau.

S'il a récupéré sur ses listes quelques élus de la Région comme Patrice Verchère ou Béatrice Berthoux, l'ancien député LR du Rhône a vu son vice-président Antoine Duperray se présenter cet été sous les couleurs du Rassemblement National : "J'ai découvert ça dans la presse. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, quand on a le parcours qu'il a eu, quand on a été maire, quand on a son âge, on ne fait pas ce genre de choses. Je lui ai immédiatement retiré ses délégations", réagit Christophe Guilloteau.

