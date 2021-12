Rhône : le Département propose aux bénéficiaires du RSA de travailler dans les centres de vaccination

Le Département du Rhône annonce ce jeudi qu'il propose aux bénéficiaires du RSA de travailler dans les centres de vaccination du territoire. Et ainsi participer à l'effort collectif de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Onze personnes ont déjà bénéficié de ce dispositif et ont donc pu travailler dans l'un des neuf centres du Nouveau Rhône. Pas question de faire les injections de vaccin évidemment, les bénéficiaires du RSA renforcent donc les équipes administratives sur des missions d'accueil des usagers, de saisie et de suivi des certificats de vaccination.

"Une expérience enrichissante qui pourra constituer un tremplin vers leur insertion professionnelle. Ces personnes éloignées de l’emploi renouent ainsi avec le monde du travail tout en participant à une mission de service public", se félicite le Département dans un communiqué.

Pour cette opération, la collectivité présidée par Christophe Guilloteau a débloqué la somme de 67 551 euros en 2021.

"Le fait qu’on me confie rapidement des responsabilités, m’a fait prendre confiance en moi et m’a valorisée, a réagi Milène, qui a été mise à disposition du centre de vaccination du Pays Mornantais. Le bilan de cette mission est extrêmement positif, ce dispositif m’a vraiment été favorable. (...) Aujourd’hui je compte mettre à profit cette expérience et mon plus grand souhait serait de trouver un emploi stable".