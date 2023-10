Réforme du RSA : un tournant dangereux pour les plus démunis du Grand Lyon

Même si, comme le souligne l'ancien Président de la collectivité David Kimelfeld, dont le groupe à la Métropole comporte des parlementaires de la majorité présidentielle, la possibilité de coupure des droits au RSA n'est pas nouvelle...

Implications de la réforme pour les 45 000 personnes touchant le RSA dans la Métropole de Lyon

Mais cette réforme change toutefois des choses. C'est une stigmatisation des bénéficiaires de minima sociaux, qui sont 45 000 dans la Métropole de Lyon. Ceux-ci sont souvent injustement étiquetés comme des "profiteurs" ou des "fraudeurs", alors que plus de 40% d'entre eux exercent une activité professionnelle déclarée et que chaque trimestre un bénéficiaire sur 3 ne le réclame pas. Cette situation marque un écart considérable avec la vision de Michel Rocard, fondateur du RMI, qui visait à soutenir les précaires et à favoriser la réinsertion des demandeurs d'emploi en fin de droits.

Aujourd'hui, magie de la bureaucratie, il faut un formulaire de 7 pages pour demander le RSA là où une grande entreprise demandant des aides de l'Etat doit remplir un formulaire d'à peine une page. On marche sur la tête !

Défis et conséquences financières pour les plus démunis des habitants du Grand Lyon

La réforme impose désormais 15 heures d'activité hebdomadaire pour le versement du RSA, une mesure jugée punitive et déconnectée des réalités des personnes en situation de précarité. D'ailleurs comment vont faire celles et ceux des bénéficiaires qui travaillent ? Le montant moyen du RSA, s'élevant à environ 600 euros par mois pour une personne seule, contraste fortement avec la rémunération de 7 euros de l'heure pour ces heures d'activité, bien en dessous du Smic fixé à 9 euros. Le coût estimé de cette réforme, entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros, pourrait en réalité atteindre près de 10 milliards d'euros annuellement au niveau national.

Une gestion encore plus discutable quand on sait que, la chose a été plusieurs fois soulevée par la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin, le changement de nom de Pôle Emploi à France Travail coûtera 500 000 000 euros soit 833 333 333 RSA... On parle de réduire le nombre de chômeurs mais il y actuellement un acteur de l'insertion pour 100 demandeurs d'emplois là où il en faudrait un pour 40 pour faire un travail efficace.

Expérimentations au Grand Lyon

Dans l'agglomération, une expérimentation d'accompagnement renforcé pour 1300 allocataires dans la zone métropolitaine de Givors/Grigny devait au départ servir à aider à réfléchir à la réforme nationale avant de la voter. Elle a démontré des résultats encourageants, avec une hausse de 30% de participation aux réunions d’information-orientation.

De façon générale Emeline Baume, Vice-Présidente aux questions économiques de Bruno Bernard, président de la Métropole, ainsi que le cabinet de ce dernier, soulignent la volonté et l'action du Grand Lyon d'augmenter fortement l'investissement vers l'insertion dans l'emploi des plus démunis.

Cependant, la décision du gouvernement de ne pas attendre la fin de ces expérimentations dans notre Métropole comme celles menées ailleurs en France avant d'implémenter la réforme interroge la collectivité locale.

Enfin des acteurs de l'insertion, ainsi qu'Arthur Delaporte, député socialiste, critiquent la Métropole de Lyon pour sa collaboration avec le gouvernement sur cette réforme, perçue comme une trahison des promesses du plan de lutte contre la pauvreté annoncé par le Président Macron en 2018.

Romain Blachier