On t’appelait Gégé…

Un mec immense. C'était un personnage. Que j'avais rencontré quand j'avais 18 ans un jour où je tractais pour les jeunes socialistes.

Un mec avec de la gouaille, du charisme et de l'audace, un de ces politiques qui ne laissaient personne indifférent. Un mec avec des colères noires. Avec des injustices fréquentes et puis sur la fin un côté réac qui a fini par prendre le pas sur le reste. Et une parano excessive, même s'il est vrai qu'il fut aussi beaucoup trahi.

Et puis un tempérament à faire bosser et exposer au feu les uns et à donner des responsabilités et honneurs aux autres. Et puis, sur la promesse de rénover la gauche, il entraina beaucoup de militants et d’élus sur un élan macroniste qui finit, lui aussi, dans le conservatisme. Loin des promesses de progressisme initial. Et nous avons été beaucoup, à des périodes diverses, à finir par nous fâcher politiquement avec lui au gré de ses engagements successifs.

Mais l’essentiel n’était pas là : Gégé c’était Lyon. L'image de Lyon. Dans un pays ultra-centralisé autour de Paris. Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne s’y sont pas trompés dimanche en se levant comme un seul être pour scander son nom pendant de longues minutes pendant que les virages déployaient leurs banderoles au nom de notre ancien Maire.

Quel élu local en France, qu’il soit lyonnais ou non, pourrait recevoir un tel hommage à son décès ?

Gégé, c'était pas juste un maire, c'était une figure, un bâtisseur.

Il avait cette vision, clairement avant-gardiste, de transformer Lyon en un espace plus dynamique, plus culturel, plus vivant.

Gégé, c'était aussi un homme de gauche. Enfin au début et au milieu. Certes bien moins à la toute fin... Sous sa houlette, après un siècle de domination de la droite, la gauche socialiste, verte, communiste, a connu la conquête de la ville de Lyon. La première fois que Lyon comporta un Maire vert, ce fut dans le 1er arrondissement avec Gilles Buna dans une alliance avec les socialistes de Gérard Collomb.

Je l’ai déjà dit, mais Grégory Doucet, qui a toute ma sympathie par ailleurs et qui a l’air de changer de discours sur le sujet, le sénateur vert Thomas Dossus et bien d’autres essaient d’effacer parfois cet héritage, parlant d’une gauche qui serait arrivée aux affaires seulement en 2020… Gérard Collomb s'il a fini dans une alliance avec la droite, gagna la ville de Lyon de 2001 à 2020 avec la gauche.

Au-delà des étiquettes, il avait ce truc en plus le Gégé. Il savait rassembler, donner de l'élan. D'ailleurs, à l'exception de l'extrême-droite, Gérard Collomb a travaillé avec tout le champ politique : des communistes et de Nathalie Perrin-Gilbert, qui fut élue sur ses listes avant de s'émanciper, jusqu'à Pierre Oliver, Maire Les Républicains du 2e arrondissement, avec qui il fit alliance il y a quelques années.

Et puis Gégé c'était cette gouaille, typiquement lyonnaise, qui nous faisait parfois sourire, qui faisait grincer des dents à la fois la grande bourgeoisie du Beaujolais et les beaux esprits de certains lieux alternatifs de l’entre-soi. Comme de nombreux Lyonnais, j’ai été fasciné par lui, son parcours, sa vision, sa passion pour notre ville. C'était mon maire et parfois un peu mon père.

Avec la disparition de Gégé, c'est une page de l'histoire lyonnaise qui se tourne. Quel bâtisseur. Quelle vision, quelle transformation. Alors merci, Gégé, pour tout. Pour Lyon pour ces moments de fougue et d'ambition. Ta marque sur Lyon, elle est là, indélébile, et on continuera à la célébrer, à la vivre, jour après jour.

Salut Gégé.

Romain Blachier