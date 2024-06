A Lyon, une double cérémonie d’hommage et d’inauguration en l’honneur de Gérard Collomb

Ce 20 juin, Gérard Collomb aurait eu 77 ans. Emporté par un cancer de l’estomac en novembre dernier, l’illustre maire lyonnais a aujourd’hui eu droit à une cérémonie d’hommage le jour de son anniversaire, à l’occasion du renommage de la station Gare de Vaise en Gare de Vaise-Gérard Collomb.

Rassemblés devant la station, pompeusement recouverte d’une tenture noire pour dissimuler le nouveau lettrage, quelques dizaines de badauds, personnalités politiques locales, et amis du défunt se sont ainsi réunis presque sept mois après la tragédie, dans l’arrondissement où la carrière de l’ancien maire a débuté.

Tour à tour, se sont donc le président de la Métropole, les trois filles de Gérard Collomb, et le maire de Lyon qui se sont succédé au pupitre, chacun ajoutant son petit mot pour rendre hommage à celui qui les a rassemblés aujourd’hui.

"Graver son nom dans le cœur battant de la ville", a ainsi débuté Bruno Bernard en revenant sur les accomplissements de l’ancien édile, "il défendait une société égalitaire, unitaire", a continué Anne-Laure Collomb, qui en a profité pour appeler à voter contre l’extrême-droite aux législatives, et, finalement, comme pour résumer l’émotion générale, Camille et Clémence Collomb : "la vie continue, mais plus rien n’est comme avant, tu me manques tellement".

Après la cadette de Collomb, c’était au tour de Grégory Doucet de clore le bal : mais comme une intervention directe du défunt, les cloches de l’église ont résonné, l’interrompant à intervalles réguliers. Même si ce jour est "empli d’émotion et de tristesse", le maire a trouvé les mots pour un trait d’esprit : "dans renommage il y a hommage". Avant de finir par un victorieux "vive la station Gare de Vaise – Gérard Collomb !", dévoilant à quatre mains avec le président de la Métropole le nouveau fronton de la station.