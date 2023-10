La misère galope dans la Métropole de Lyon : un cri d'alarme

Cependant, derrière ces chiffres globaux se cachent de fortes inégalités et une misère qui explose de manière alarmante.

La pauvreté s'abat sur un nombre grandissant de nos concitoyens

Une réalité sombre et inquiétante se dessine derrière les chiffres rassurants. Une réalité qui, je l'espère, éveillera nos consciences et nous incitera à agir.

Selon les données récentes fournies par Véronique Gilet, directrice de la Fondation Abbé Pierre en Auvergne Rhône Alpes, la misère s'est profondément enracinée dans notre métropole. En effet, 1 habitant sur 6 vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est près de 17% de la population qui peine à subvenir à ses besoins. Plus alarmant encore, 1 enfant sur 4 grandit dans la pauvreté.

Les habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) sont, quant à eux, 6 fois plus susceptibles de vivre dans la misère que leurs concitoyens des autres quartiers. Le quartier de la Sauvegarde, à Lyon 9e, connaît une majorité de ses habitants sous le seuil de pauvreté...

Le Mal-Logement et les Initiatives Salutaires

Le mal-logement, cette autre facette de la misère, connaît également une augmentation vertigineuse. En 2022, pas moins de 25 000 personnes étaient exclues du logement dans la Métropole de Lyon. Cela représente 12 435 ménages, soit une augmentation de 19,9% par rapport à 2019. Ces chiffres, bien que déjà alarmants, sont probablement en dessous de la réalité, car ils sont basés sur les demandes de logement et d'hébergement recueillies par le SIAO et le 115.

Toutefois, des possibilités de solutions politiques subsistent. Les mesures prises en matière de logement par Renaud Payre, vice-président au logement du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, ont été saluées tant par les promoteurs que par les acteurs sociaux. Ces initiatives, bien que ne pouvant à elles seules inverser une tendance de fond observée dans de nombreuses métropoles européennes et asiatiques, sont une bouffée d'air frais. Reste qu'il reste difficile, y compris pour les classes moyennes, de se loger dans notre Métropole. De son côté, la Préféte Fabienne Buccio a bien raison de mettre la pression aux communes qui ne respectent pas leur quota de logements sociaux.

Les Réponses Politiques Face à la Crise

Madame Sandrine Runel, Adjointe au Maire de Lyon en charge des questions sociales, souligne également l'inflation sur l'alimentation, qui atteint 20%. Le taux de pauvreté à Lyon est confirmé à 16%. De plus, le panier moyen de l'épicerie sociale et solidaire du CCAS (services municipaux de Lyon) a augmenté pour atteindre 22 euros, reflétant la détresse économique croissante des habitants.

Dans ce contexte préoccupant, le gouvernement a décidé de réduire les remboursements de soins dentaires, alors que le renoncement aux soins est en nette augmentation. Face à cette situation, le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Laurent Wauquiez, a proposé la création d'une mutuelle régionale, s'inspirant d'une mesure déjà mise en place avec succès par Renaud Pfeffer, son vice-président, dans la commune de Mornant. Laurent Wauquiez ambitionne avec cette mesure de faire économiser aux ménages entre 1000 et 1500 euros sur leur budget annuel.

La mesure semble intéressante, intelligente et va dans le bon sens. Toutefois, elle gagnerait en puissance si Monsieur Wauquiez écoutait également les demandes répétées du groupe socialiste de la Région, qui plaide pour un soutien accru aux associations de solidarité de terrain.

La Métropole de Lyon, la Région, la Ville de Lyon, et l'État, forts de leurs ressources et talents, ont le devoir moral d'assurer le bien-être de tous leurs habitants. Maintenant que les agences de notation financière ont attribué de bonnes notes à la à l'État et à différentes collectivités, il est temps d'agir face à la misère.

La question n'est plus de savoir si nous pouvons nous permettre d'aider ces personnes, mais plutôt si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire.

Romain Blachier