Renaud Payre : "L'encadrement des loyers à Lyon n'a aucun rapport avec la crise du logement"

La Métropole de Lyon va accuellir l'association Villes et banlieues pour ses 40 ans. L'occasion pour Renaud Payre de parler politique de la ville : "Après les émeutes, certains se sont demandés si la politique de la ville servait à quelque chose. J'appelle tout le monde à la prudence. (...) Où en serions-nous si on n'avait pas de politique de la ville ? Il faut la défendre, mais aussi se demander quelles méthodes on utilise".

Le vice-président de la Métropole a d'ailleurs lancé l'appel de Lyon "pour interpeller le gouvernement au moment où est rédigé le contrat de ville".

La collectivité a présenté il y a quelques jours son plan d'urgence face à la crise du logement, avec 10 millions d'euros débloqués pour s'assurer de pouvoir faire construire quelques milliers de logements. "Un engagement très fort" selon Renaud Payre.

Selon lui, "l'encadrement des loyers n'a aucun rapport avec la crise du logement". "Une opération sur 5 est bloquée car les taux d'intérêt ont flambé", analyse-t-il.

00:00 Politique de la ville

04:24 Appel de Lyon

06:54 Crise du logement

11:32 Aide de l'Europe ?

13:52 Fin de l'union de la gauche ?