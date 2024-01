Les lycées privés de Lyon sont-ils mieux traités par l’Etat que les lycées publics ? Ce que nous cache le recteur

Récemment, dans la série des affaires suscitées par les propos et les comportements séparatistes de la ministre Amélie Oudéa-Castéra, Le Monde a eu accès à une base de données interne à l’Education nationale. Des données, dont l’analyse révèle d’importants écarts en matière d’allocation des financements de l’Etat au sein des établissements, selon qu’ils appartiennent au privé sous contrat ou au public.

Ces chiffres confidentiels montrent que les moyens d’enseignement par élève, attribués par le rectorat, sont supérieurs dans les lycées généraux privés de la capitale à ceux de leurs homologues du public, à effectif et composition sociale équivalents. Problème : Le Monde n’a pu avoir accès, et apparemment par une voie détournée, qu’à ceux de Paris.

Que cachent l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Alors j’ai décidé d’obtenir les chiffres de l'Académie de Lyon (donc l’Etat) et ceux de la Région (qui est la collectivité locale en charge des lycées). Et ça n’a pas été simple..

Pour ceux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est parlant : les lycéens du public, leurs parents, leur personnel, sont apparemment des citoyens de seconde zone pour l'exécutif de monsieur Wauquiez. Le cabinet du Président n’a pas répondu à mes sollicitations, Heureusement les élus d’opposition du groupe socialiste Johann Cesa et Stéphane Gemmani, m’ont envoyé les chiffres officiels suivants :



Il vaut donc, depuis l’arrivée de Monsieur Wauquiez à la tête de la région en 2015, bien mieux être lycéen dans le privé que dans le public pour ce qui concerne les investissements régionaux. C’est là où est d’abord dépensé l’argent des contribuables. Même ceux qui font le choix du public.

Et pour l’argent de l’académie ? De l’Etat ? Le nôtre? Est-il lui aussi déséquilibré, comme à Paris ? Traitant les élèves du public moins bien que ceux du privé ?

L'académie a refusé de me communiquer les chiffres sur le comparatif privé/public.

Dans la foulée des révélations sur les dotations horaires privilégiées des lycées privés parisiens faites par Le Monde, une question similaire se pose pour l'académie de Lyon. Avec des établissements d'excellence, reconnus par tous et ayant formé des générations de têtes bien faites et permettant de se faire un beau réseau (je le dit sans aucune ironie et avec respect, c’est une réalité et tant mieux pour celles et ceux qui y sont scolarisés) tels que Les Chartreux, Saint-Bruno ou Les Maristes, il est légitime de se demander si les lycées lyonnais sont confrontés à une disparité semblable.

Si, et là c’est beaucoup plus ennuyeux, des établissements publics comme que ce soit la Martinière Duchère, située en quartier populaire ou Edouard Herriot dans le plus cossu 6e se sont pas moins dotés à standards équivalents (les dotations s'effectuent en fonction d'un nombre de critères multiples tels par exemple que la mixité sociale et bien d'autres facteurs) que le privé par l’académie en moyens humains et financiers.

J'ai récemment obtenu les données des dotations publiques à l’académie…mais ma demande d'accès aux chiffres du secteur privé, après avoir été acceptée dans un premier temps a été brutalement refusée au dernier moment par les services d’Olivier Dugrip, recteur de l’Académie de Lyon. Cette opacité suggère-t-elle une dissimulation délibérée ? Les prestigieux établissements lyonnais bénéficient-ils de dotations supérieures, creusant un fossé entre eux et les autres lycées ?

Que cache le rectorat de Lyon ?

Romain Blachier