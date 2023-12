Dépoussiérer le Musée Gadagne : au-delà des caricatures, une histoire lyonnaise vivante et inclusive

On y parlait réécriture de l’Histoire en mode Wokistan sauvage. Une ZAD idéologisée dans laquelle le maire Grégory Doucet y serait déifié seul, au milieu d’autres élus dissimulés derrière l’obscurité d’un rideau. Une incarnation lyonnaise de l’art officiel façon Corée du Nord ou Hongrie d’Orban. Une situation qui aurait fait tousser aussi à gauche Nathalie Perrin-Gilbert, Adjointe à la Culture de la Ville de Lyon.

Au-delà de mon amour personnel pour Lyon, l’histoire de notre ville est riche, puissante. Et à la lecture de ces articles, j’ai eu peur que le Musée Gadagne, en charge de restituer notre histoire, signe des temps et de la cancel culture chère à certains milieux de gauche mais aussi de droite (qu’on pense à la politique culturelle de l’Italie de Meloni…), ait fait des ravages.

Je suis donc allé au Musée Gadagne pour découvrir les choses par moi-même.

Et, contrairement à la narration unilatérale et parfois alarmiste, ce que j'ai trouvé, malgré une ou deux réserves, est un musée rafraîchi et rafraîchissant, véritable mélange d'histoire et d'innovation.

Bon OK y’a le truc relou de l’homme et sa Rolex…

Oui, il y a cet homme avec une fort moderne Rolex annonçant la naissance de Lyon alors que la scène se déroule avant même la naissance du Christ.

Un clin d'œil humoristique au goût très discutable. Les adultes souriront à l'anachronisme ; mais c’est un élément à expliquer aux plus jeunes pour éveiller leur sens critique. Il y a ici clairement un travail fait pour des enfants à qui une transmission de l’Histoire, de l’existant ou du non existant aura été faite auparavant. C’est vraiment dommage : un musée populaire à destination également des plus petits devrait être partie prenante à cette transmission. Rendre l’instruction attrayante, OK. Mais un musée d’histoire n’est pas un épisode de One Piece.

Gadagne dépoussiéré : Un Musée pour l’histoire du peuple de Lyon

Une fois cette première impression désagréable passée, on passe un beau moment quand on est un amoureux de Lyon. Le nouveau Gadagne n'est pas un simple lieu d’exposition d'exposition ; c'est un dialogue entre le passé et le présent. Les biographies des maires, loin d'être partiales, offrent un aperçu équilibré et détaillé de l'histoire politique de Lyon, chacun au même niveau.

Même si on aurait aimé qu'Augagneur ne soit pas le seul maire dont le socialisme est revendiqué mais que celui de la plupart de la vie de Collomb soit évoqué. Ou le néo-gaullisme de Michel Noir. La politique est une affaire de choix et d’idées. Un maire est présent pour tous ses administrés mais une couleur politique reflète aussi une époque.

L’histoire ouvrière de Lyon et son présent est largement développée, par ses hommes (contrairement à ce que j’ai pu lire) comme par ses femmes. On y voit aussi les traces des luttes écologiques mais aussi féministes, syndicales. Le génie de nos inventeurs et de nos entrepreneurs.

Marquant aussi: dans un Lyon dont on évoque seulement la colline de la Croix-Rousse et celle de Fourvière, Gadagne y évoque, c’est trop précieusement rare pour être souligné, celle de La Duchère, trop souvent oubliée.

Lyon est plus qu'une histoire de notables

Ce n'est pas juste l'histoire des notables, certes marquants et talentueux, qui a forgé Lyon, mais également celle des luttes et des victoires populaires. Le Musée Gadagne fait un pas audacieux en incorporant ces récits souvent négligés, donnant une voix à ceux qui ont également façonné notre ville. Il ne manque pas non plus, dans notre société si compliquée avec le fait religieux, d’évoquer l’apport du spirituel et du religieux qui a façonné notre ville, si importante notamment pour le catholicisme et dans une moindre mesure pour le protestantisme. De même, alors que j’avais toutes les craintes de voir le siège de Lyon traité par Paul Chopelin, historien membre de la société Robespierriste, celui-ci traite de façon subtile et objective ce drame terrible qui a vu la mort et la haine s’abattre sur notre ville pendant la révolution.

La panique morale des conservateurs

Face à ce renouveau, certains journalistes du journal conservateur Le Figaro expriment une panique morale, craignant une perte de l'histoire traditionnelle. Pourtant, ce qu'ils perçoivent comme une menace est en réalité une opportunité, respectueuse, d'enrichir notre compréhension collective de l'histoire lyonnaise.

En somme, le nouveau Gadagne est une invitation à redécouvrir Lyon, dans toute sa complexité et sa richesse. Un lieu où l'histoire n'est pas figée, mais vivante et en constante évolution. C'est une célébration de notre passé, de notre présent, et un pont vers notre avenir.

Je vous invite à visiter le Musée Gadagne. Venez avec un esprit ouvert, prêt à explorer les multiples facettes de notre histoire lyonnaise. C'est seulement en embrassant notre passé dans toute sa diversité que nous pouvons pleinement apprécier la richesse de notre héritage culturel et historique.

Romain Blachier