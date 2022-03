Lyon : au tour des centres de vaccination Confluence et Croix-Rousse de fermer leurs portes

Pourtant, des millions de Français seront bientôt éligibles au rappel vaccinal contre le Covid-19. Pour rappel, la Haute Autorité de santé s'est dite favorable à une nouvelle dose de rappel pour les plus de 65 ans à risques. La HAS a également estimé qu'il n'était pas "pertinent" de proposer une quatrième dose au reste de la population, évoquant un manque de données sur son efficacité et sa nécessité.

Mais les centres de vaccination ferment leurs portes un à un. Ce mercredi, c'est celui du centre commercial Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon qui vaccinera ses derniers patients jusqu'à 18h.

Il avait été ouvert le 9 février dernier pour prendre le relais du Palais des Sports de Gerland (Lyon 7e), réquisitionné pour le tournoi de tennis féminin, l'Open 6e Sens.

Selon les Hospices Civils de Lyon et l'Agence Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, les deux centres combinés auront administré plus de 600 000 doses à des adultes et à des enfants.

A noter que le centre de vaccination de l'hôpital de la Croix-Rousse (Lyon 4e) fermera également ce jeudi.

Enfin, le numéro de téléphone départemental mis en place pour aider les patients à prendre rendez-vous ou donner des informations sur la vaccination au niveau du département du Rhône ne fonctionnera plus au 30 mars. Il faudra se rabattre sur le numéro vert national, le 0800 009 110, ouvert 7j/7 de 6h à 19h.