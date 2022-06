Covid-19 : les cas à la hausse dans le Rhône

L’ARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes alerte sur la reprise du taux d’incidence du virus du Covid-19 : "mobilisons-nous pour limiter une reprise épidémique", appelle-t-elle dans un communiqué.

"D’après Santé Publique France, [il] est de 451 cas pour 100 000 habitants pour la période du 15 juin au 21 juin" dans la région, précise l’ARS. Plus en détails, dans le département du Rhône, il est au-dessus de la moyenne nationale de 566 cas en étant monté à 571 cas pour 100 000 habitants.

C’est pourquoi l’ARS rappelle l’importance des gestes barrière : ils "ne s’appliquent pas seulement en hiver, en dépit des beaux jours, continuons à mettre en œuvre ces moyens de protection faciles et efficaces."

De plus, la vaccination reste "le moyen le plus efficace pour lutter contre l’épidémie", assure l’ARS. Cette dernière incite toute la population, immunodéprimée ou non, à "disposer de schémas vaccinaux complets." A noter que certains centres de vaccinations proposent toujours des injections mais désormais ce sont les professionnels de santé de ville qui disposent de la majorité de l’offre.

L’objectif est de "protéger les plus fragiles et d’éviter un nouveau rebond épidémique cet été."