Septième vague : David Kimelfeld demande à ce que la Métropole de Lyon se remette en mode Covid-19

David Kimelfeld et les élus de son groupe Les Progressistes, ont écrit au président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard.

A son successeur écologiste à la tête de la collectivité, David Kimelfeld évoque le rebond épidémique du Covid-19 et de la septième vague qui frappe la France.

"À plusieurs reprises déjà depuis le début de votre mandat, nous vous avons invités à remettre en place des instances de dialogue et de co-construction avec les acteurs sanitaires, économiques, sociaux et culturels de notre territoire afin de répondre à cette crise sans précédent. Aujourd’hui, pour faire face à ce nouveau pic et à ses conséquences sur notre région et notre métropole, il nous semble plus que nécessaire que ces instances réapparaissent de manière durable et nous renouvelons notre demande pour la création d’une cellule d’urgence qui associe tous les groupes politiques et les acteurs concernés", indique l'ancien maire du 4e arrondissement de Lyon.

Selon David Kimelfeld, "la gestion des personnels de la Métropole et de leur sécurité, le suivi des personnes isolées notamment en cette période estivale, l’accompagnement au dépistage, la régulation des transports en commun sont des questions qui doivent être abordées dans les plus brefs délais afin d’offrir à tous les grands lyonnais et grandes lyonnaises des réponses à la hauteur des enjeux".

On se souvient que David Kimelfeld, qui était président de la Métropole au moment du premier confinement, avait ensuite proposé à plusieurs reprises aux écologistes de leur apporter son expérience. Une main tendue qui n'a, jusqu'à présent, jamais été saisie.