Métropole de Lyon : près de 20 millions d’euros en plus pour végétaliser et piétoniser la Presqu’île

Piétonisation, transformation, aménagement, végétalisation, sont des mots que les Lyonnais n’ont que trop l’habitude d’entendre depuis maintenant quatre ans. Et cela ne risque pas de s’arrêter, en particulier pour les habitants de la Presqu’île : ce lundi 24 mai, le conseil métropolitain a voté une nouvelle enveloppe de 18 millions d’euros pour continuer à la transformer.

Au menu : pour commencer la transformation de la place des Cordeliers, en plat de résistance la piétonisation de la section nord de la rue de la République, de la rue Serlin et de l’Arbre sec, et pour terminer la végétalisation de plusieurs axes. Notamment les rues Emile Zola, de l'Ancienne Préfecture ou Grenette.

En fil conducteur de ce projet, la volonté de "donner un nouvel élan à la Presqu’île", "améliorer le cadre de vie des habitants", et surtout "renforcer la prospérité des commerces en améliorant la déambulation de leurs clients".

A l’heure actuelle, la première enveloppe de 5 millions votée en juin 2024 a déjà permis à la Métropole, la Mairie et Sytral Mobilités de commencer la transformation des 33 000 m² de rues et places concernées, parmi lesquelles la rue Ferrandière, Tupin, et les secteurs Palais Grillet et 4 chapeaux, cinquante ans après la piétonisation de la rue de la République.