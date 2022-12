Tabac interdit devant les écoles à Lyon : "Créer une nouvelle norme sociale de comportement"

Il y a quelques jours, la Ville de Lyon prenait un arrêté pour interdire de fumer aux abords des écoles et crèches de la capitale des Gaules. Soit 460 lieux où la cigarette est proscrite.

Pour Céline de Laurens, cette mesure "a vocation à chasser le tabac", même si les panneaux ne seront installés que début 2023 et qu'aucune sanction n'est possible contre ceux qui continueront à cloper devant les écoles.

"On peut considérer que c'est une mesure symbolique mais pour nous, ça peut créer une nouvelle norme sociale de comportement à proximité des enfants", poursuit l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Santé.

Quid des collèges et lycées où les adolescents sont plus enclins à débuter à fumer ? "J'en discuterai prochainement avec mes collègues de la Métropole", indique Céline de Laurens.

L'élue écologiste est aussi revenue sur l'épidémie de Covid-19 qui reprend de plus belle en France. "Il y a clairement un besoin de protéger la population et réduire la tension hospitalière. Le masque et la prévention de l'épidémie sont des éléments importants. La vaccination doit aussi être réinvestie", analyse-t-elle.

🗣️ L'adjointe au maire de Lyon chargée de la Santé @celine_laurens est l'invitée de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce mardi : tabac devant les écoles, perturbateurs endocriniens et #COVID19 au programme... https://t.co/1wl8K7ONld — Lyon Mag (@lyonmag) December 6, 2022

00:00 Interdiction de fumer devant les écoles

02:35 D'autres lieux à l'avenir ?

04:00 Quid des collèges et lycées ?

04:35 Perturbateurs endocriniens

07:43 Covid-19