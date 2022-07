Covid-19 : le député Thomas Rudigoz en charge du projet de loi de veille sanitaire

Réélu dans sa 1ère circonscription du Rhône, le parlementaire Renaissance entend faire taire les critiques. Il a annoncé ce mardi avoir été désigné responsable du projet de loi qui maintiendra "provisoirement une veille sanitaire contre le Covid-19". Concrètement, le texte permettrait de "prolonger jusqu'à la fin de l'hiver, le 31 mars 2023, les outils informatiques de lutte contre l'épidémie".

Dans le projet présenté par la Première ministre Elisabeth Borne, il est écrit : "S’il n’apparaît donc pas nécessaire de proroger le cadre de l’état d’urgence sanitaire ni le régime dit de sortie de crise sanitaire, institués respectivement par les articles L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le maintien d’un dispositif de veille et de sécurité sanitaire s’impose pour les prochains mois et jusqu’à la fin de la prochaine période hivernale afin de suivre l’évolution de l’épidémie et d’être en mesure d’émettre des recommandations ainsi que de prendre les autres mesures nécessaires et proportionnées qu’elle pourrait exiger. L’augmentation de la circulation virale du sous‑variant BA.5 depuis le début du mois de juin, qui se traduit par une forte hausse des contaminations au sein de la population française, témoigne en effet de la nécessité de conserver dans les prochains mois une vigilance particulière dans le suivi de l’épidémie et de ses impacts sur un système de santé déjà éprouvé par plus de deux ans de gestion de crise".

Voilà qui ne devrait pas réconcilier Thomas Rudigoz avec les antivax. Il y a un peu plus d'un an, l'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon était visé par des menaces de mort pour avoir soutenu la stratégie vaccinale du gouvernement.