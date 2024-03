"Oh purée..." : la députée Marie-Charlotte Garin fait expérimenter les douleurs menstruelles à ses collègues masculins

Sous la proposition de la députée de la 3e circonscription Marie-Charlotte Garin, Louis Boyard (député LFI), Maxime Minot (député LR), Clément Beaune (député LR renaissance) et... Thomas Rudigoz, député de la 1ere circonscription du Rhône, se sont prêtés à une expérience : celle des douleurs menstruelles.

Branchés à un simulateur de règles douloureuses, les députés masculins se tordent de douleur en réalisant l'ampleur que peuvent prendre les symptômes menstruels : sous les "ah la vache", "ça fait super mal", les grimaces et cris de douleur, se cache la réalité d'une femme sur deux, qui "souffre de règles douloureuses et incapacitantes."

La vidéo a été tournée dans la cadre de la proposition de loi de Sébastien Peytavie et Marie-Charlotte Garin sur le congé menstruel en cas de règles incapacitantes, sur le modèle espagnol. Le député défend un droit à 13 jours d'arrêt par an, certificat médical à l'appui et intégralement pris en charge par la sécurité sociale.

En attendant, l'expérience s'est peut-être révélée concluante, comme l'évoque le député Les Républicains Maxime Minot : "c'est bien cette expérience, cela nous permet de mieux se mettre à la place... c'est horrible en fait." La douleur d'une crise cardiaque.