Rhône : ces députés sortants en grand danger ou déjà tombés

Si rien n'est joué dans la majorité des circonscriptions, certains députés sortants vont avoir énormément de mal à retrouver leur mandat.

Pour Sarah Tanzilli, c'est même déjà râpé. Elue en 2022 pour prendre la suite de Danièle Cazarian dont elle fut la collaboratrice parlementaire, la macroniste n'aura donc fait que 2 ans de mandat dans la 13e circonscription (Est lyonnais).

Arrivée en troisième position derrière le RN et le NFP, elle a décidé de se retirer de la triangulaire promise pour donner une chance à Victor Prandt de l'emporter face à la lepéniste Tiffany Joncour.

Pour Nathalie Serre, également élue en 2022 mais sous l'étiquette LR dans la 8e circonscription du Rhône (Tarare, Pays de l'Arbresle, Ecully), la réélection relèverait du miracle. Avec 20,66% des voix, elle arrive en quatrième position et convoque ainsi une quadrangulaire, la seule dans le Rhône.

Reste à savoir ce que fera Dominique Despras, le candidat de la majorité présidentielle arrivé 3e avec 21,18% des voix, derrière Jonathan Gery (RN) et 33,46% des voix, et Anne Reymbaut (NFP) et 22,75%. Cette dernière l'a appelé à se retirer en sa faveur.

Quoi qu'il arrive, les perspectives ne sont pas bonnes pour Nathalie Serre.

A Lyon, les députés sortants Renaissance Thomas Rudigoz et Anne Brugnera vont devoir batailler. Surtout le premier cité qui, dans sa 1ère circonscription acquise en 2017, ne part pas du tout favori dans la triangulaire imposée par le RN, favorable à Anaïs Belouassa Chérifi (NFP).

Enfin, dans la 7e circonscription, Alexandre Vincendet s'apprête aussi à dire adieu à son mandat de député acquis en 2022. Largement distancé par Abdelkader Lahmar (NFP), le candidat Horizons est en plus affaibli par la présence du RN dans une triangulaire. S'il perd, réclamera-t-il son siège de maire de Rillieux-la-Pape à Julien Smati ? Cela rebat en tout cas les cartes pour 2026, lui qui se voyait candidater pour la Métropole de Lyon avec le poids de la Macronie derrière lui.