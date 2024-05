Près de Lyon : Le chantier du parc à thème Dinopedia interrompu par arrêté préfectoral

Voilà quelques mois qu’une poignée de collectifs s’insurgeaient dans la commune ainoise de Trévoux contre la construction d’un quatrième parc préhistorique Dinopedia, alors que les travaux allaient bon train.

Mais la préfecture régionale, s’étant saisie du dossier, a mis un point d’arrêt aux manœuvres, qui se déroulaient sans bon nombre d’autorisations. Ce jeudi 9 mai, les ouvriers sur site ont donc vu les gendarmes mettre un terme aux opérations.

Au cœur de l’arrêté préfectoral, les nuisances sonores et environnementales que le parc pourrait produire, allant à l’encontre du Code de l’environnement : les travaux prévoyaient des aménagements conséquents, capables d’accueillir 500 personnes par jour en moyenne, sur une période de 200 jours par an, « soit 100 000 visiteurs ».

Construit sur l’ancien emplacement d’un centre de loisirs aquatiques, mais également sur des milieux naturels, le terrain est propice aux inondations et à proximité d’un réservoir de biodiversité. Le parc n’ayant pas présenté d’inventaire de faune et flore, ou de projections précises et d’évaluation des impacts, la préfecture et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ont établi la nécessité d’interrompre les activités d’aménagement.

Qui plus est, des problématiques sanitaires et sonores ont été mises en avant : colonisation de la commune par le moustique tigre depuis six ans, zone résidentielle à 70m des infrastructures dédiées à l’animation. D’un point de vue environnemental, il a été noté l’absence totale de projections concernant l’émission de gaz à effet de serre engendrée par le projet, ou de mesures visant à la réduire.

Si les demandes de la préfecture pour la reprise des travaux sont nombreuses (projections plus précises, analyse des impacts, du terrain…), les collectifs n’en restent pas là, et continuent de manifester pour la fermeture définitive du projet, pour « protéger le secteur » et le patrimoine naturel de Trévoux.