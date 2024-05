Européennes : Valérie Hayer (Renaissance) en meeting à Lyon avec Gabriel Attal

Si le candidat PS/Place Publique avait choisi Villeurbanne le 1er mai dernier, l'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer sera à Lyon ce lundi.

Ses équipes annoncent un meeting au Docks Circus à la Confluence dans le 2e arrondissement.

Et la candidate macroniste pourra compter sur la présence du Premier ministre Gabriel Attal, et d'Ambroise Méjean, président lyonnais des Jeunes avec Macron et qui figure sur sa liste en 20e position.

Avant le meeting à 19h, Valérie Hayer visitera SEPR l'école des métiers à 15h30 dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce vendredi, Valérie Hayer est descendue à 16% d'intentions de vote, loin derrière Jordan Bardella (RN) et ses 31%, mais surtout talonnée par Raphaël Glucksmann (14%).