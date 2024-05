Face à une gauche lyonnaise en crise, Ensemble ! tente de tirer son épingle du jeu

Retrait de la présidence du conservatoire, meeting de Glucksman, réouverture du musée Guimet, dissociation des écologistes pour le premier tour des municipales 2026… ces dernières semaines, les annonces de Nathalie Perrin-Gilbert ont fait mouche au sein de la gauche lyonnaise, qui s’en retrouve chaque fois un peu plus fragilisée.

Alors que Laurent Bosetti (LFI), adjoint au Maire, et Aurélie Gries (LFI), adjointe d’arrondissement, annonçaient il y a quelques jours quitter le groupe de NPG "Lyon en commun", après les récentes annonces de l’adjointe à la culture, c’est au tour du groupe Ensemble ! 69 de se prononcer.

Chacun ayant dans la ligne de mire les élections municipales 2026, et donc la préservation de sa position plus ou moins stratégique, le Mouvement pour une Alternative de Gauche Ecologiste et Solidaire réfute les annonces de NPG, pointant du doigt de "graves dysfonctionnements du mouvement LYEC (Lyon en commun) que nous avons dénoncé depuis longtemps, accompagnés de propositions qui n’ont pas été prises en compte".

Appelant à une unité de la gauche, face à "la montée de l’extrême-droite et de la droite extrême", le groupe d'Armand Creus demande de "revenir à une démarche unitaire et constructive de débat et d’action dans tout le champ de la gauche antilibérale et des écologistes de gauche", se dissociant de cette exclusion radicale de toute alliance avec les écologistes en 2026, imposée par NPG comme ligne politique de Lyon en Commun.

Dans une optique de remise au clair des objectifs du collectif, le groupe Ensemble ! Lyon demande ainsi "la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire de tous les élus, adhérents et de toutes les composantes de Lyon en Commun."

Un pas en avant vers la réconciliation des gauches au pouvoir ?