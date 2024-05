Divorce NPG-Doucet : Adrien Drioli lâche à son tour Nathalie Perrin-Gilbert

La destitution de Nathalie Perrin-Gilbert permet à l'ex-adjointe à la Culture de mettre à l'épreuve la fidélité de ses proches. Et les résultats sont très clairement mitigés pour celle qui hésite désormais à se lancer en solo en 2026.

Car le départ de l'insoumis Laurent Bosetti du groupe de NPG au conseil municipal de Lyon est ce vendredi suivi par celui d'Adrien Drioli.

L'élu de la Gauche républicaine et socialiste l'a annoncé dans un communiqué, reprochant à Nathalie Perrin-Gilbert ses "propos tenus depuis plusieurs jours dans la presse locale et nationale, sans concertation ni discussion" et qui "illustrent des divergences idéologiques et stratégiques".

"Nous réaffirmons notre volonté de poursuivre le travail au sein de la majorité municipale, dont la cohésion est portée par le Maire de Lyon, tout en exprimant sereinement nos propositions dans le respect du débat démocratique et des personnes et dans l’intérêt général de notre ville", écrit Adrien Drioli, qui prête ainsi allégeance à Grégory Doucet.

Il sera intéressant de scruter si ces décisions politiques seront suivies de récompense ou non.

Le groupe Lyon en Commun ne compte donc plus que quatre membres : Nathalie Perrin-Gilbert, le président David Souvestre, Tristan Debray et Alexandre Chevalier.