Législatives 2024 : Nathalie Perrin-Gilbert candidate dans la 2ème circonscription du Rhône

Nathalie Perrin-Gilbert, ex-adjointe à la culture à la Mairie de Lyon se présente dans la 2ème circonscription du Rhône en vue des élections législatives faisant suite à l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale ce dimanche soir par Emmanuel Macron.

Candidate en 2017, l’ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon avait obtenu 47% des suffrages exprimés s’inclinant face à Hubert Julien-Laferrière, actuel député sortant qui ne devrait pas retenter sa chance.

"Il n’y a pas de députés qui seraient en mesure de se représenter. Je ne me sens pas liée à la candidature de Hubert Julien-Laferrière soutenu par la Nupes en 2022", affirme Nathalie Perrin-Gilbert qui explique à LyonMag les motivations de sa candidature.

Un chemin tout tracé ?

Nathalie Perrin-Gilbert compte bien "porter une parole forte à gauche, citoyenne et libre" afin de parvenir à conquérir la 2ème circonscription du Rhône. Un territoire où l’ex-adjointe à la mairie pense avoir toutes ses chances étant donné son passé politique. "J’ai été maire du 1er arrondissement, j’y exerce depuis plusieurs années. C’est un territoire naturel pour moi", explique-t-elle.

C’est au sein de Lyon en commun que Nathalie Perrin-Gilbert porte sa candidature. "Je n’ai jamais suivi des alliances de partis pour être au pouvoir", assure-t-elle. Pour autant, l’ancienne maire du 1er n’exclue pas une possible alliance avec l’éventuel "Front populaire qui ne peut pas être uniquement une alliance entre partis mais l’ensemble des forces vives de gauche qui s’unissent".

Nathalie Perrin-Gilbert pourra-t-elle profiter à la fois de la position fragile d’Hubert Julien-Laferrière, embourbé dans des soupçons d’ingérence de la part du Qatar, et du résultat des élections européennes favorables à Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti Socialiste – Place Publique est en effet arrivé en tête des élections européennes à Lyon avec 18,80% des voix. ?

Le problème pour NPG, c'est d'abord que les écologistes et les insoumis ne sont plus du tout ses alliés depuis la cassure d'il y a un mois, entraînant son retrait d'écharpe d'adjointe à la Culture.

D'ailleurs, le vice-président de la Métropole Florestan Groult la tacle déjà : "Face au moment politique, seule une candidature dans le cadre d'une union populaire et écologiste fait sens. Union qui n'a jamais été soutenue par l'ex-adjointe à la Culture. S'annoncer sans discussion, privilégier son aventure individuelle à la cohérence politique n'est pas sérieux".

Et puis il y a déjà embouteillage dans la 2e circonscription puisque comme l'avait révélé LyonMag, le président du club Lyon La Duchère Jean-Christophe Vincent en rêve. Et désormais, c'est l'adjointe au maire de Lyon et élue du 8e arrondissement Sandrine Runel qui s'y verrait bien candidater.