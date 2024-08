Crise de l'hébergement d'urgence : Nathalie Perrin-Gilbert demande à Bruno Bernard de renouer le dialogue avec la préfecture

Car pour rappel, la Métropole de Lyon a, comme la Ville avant elle, réduit la voilure des dépenses hors-compétences et s'en remet à la préfecture du Rhône à l'occasion de déclarations acides.

Si la plupart des partenaires politiques des écologistes ont gardé le silence ou apporté leur soutien à Bruno Bernard, le groupe Lyon en Commun a préféré inciter le président de la Métropole à "se mettre autour de la table" avec les services de l'Etat "plutôt que de se renvoyer la balle".

C'est Nathalie Perrin-Gilbert qui s'est rendue à la réunion. L'ancienne maire du 1er arrondissement s'était déjà faite remarquer durant l'été, en rappelant que malgré le fait que les quatre députés de Lyon étaient NFP, tout comme la mairie et la Métropole, des enfants étaient remis à la rue.

Et elle n'a pas changé de cap cette semaine. Dans un communiqué, NPG explique avoir fait état de propositions à Bruno Bernard. A commencer par celle de "se mettre autour de la table plutôt que de se renvoyer la balle" avec la préfecture.

Elle exhorte aussi la Métropole à "reprendre les prises en charge d'hébergement des publics qui relèvent" de sa compétence légale, "notamment les femmes isolées avec enfants de moins de trois ans".

Mais également de "ne pas faire du droit des plus vulnérables une variable d'ajustement budgétaire" et "travailler avec nos parlementaires pour voir comment nous appuyer sur l'amendement Creton et le transposer du domaine du Handicap à celui de la Protection de l'Enfance afin d'éviter les ruptures de parcours dans l'hébergement et demander à l'Etat de rembourser les prises en charge que la Métropole de Lyon effectuerait à sa place".