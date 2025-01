Nathalie Perrin-Gilbert : "On n'a pas le droit de faire payer au public des erreurs de choix budgétaires"

"J'ai retrouvé une forme de liberté de parole". Sortie de son silence qu'elle s'était imposée après des pressions subies par les membres de son groupe, Nathalie Perrin-Gilbert compte bien se faire de nouveau entendre. "Au sein de la majorité (à la Ville de Lyon ndlr), le débat est vu comme une faiblesse. Pour moi, c'est la force de la démocratie", rappelle l'ancienne maire du 1er arrondissement

En ce début de semaine, au conseil métropolitain, NPG entend s'offusquer des coupes budgétaires à venir. "On n'a pas le droit de faire payer au public des errements, des erreurs de choix budgétaires", regrette-t-elle.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, "il faut répondre au besoin premier des habitants. De plus en plus de ménages n'ont plus les moyens d'habiter dans la Métropole et de se déplacer. On les relègue toujours plus loin. (...) Préserver la possibilité de vivre en ville doit être le coeur de la mission de la Métropole".

Et pour 2026 ? "Je me laisse jusqu'à l'été pour rencontrer les Lyonnais et travailler sur un certain nombre de sujets : logement, déplacements, culture, sécurité".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Sortie du silence

01:34 Conservatoire de Lyon

04:07 Rester dans la majorité

04:24 Coupes budgétaires

08:04 Sanctuarisation de la culture

08:51 Mineurs non-accompagnés

09:21 Gratuité des TCL

10:40 Frais de communication de la Métropole

11:02 Candidate pour 2026 ?