Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard en déplacement à Munich

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, parti au Canada durant une semaine en octobre dernier, se déplace cette fois en Allemagne.

A compter de mercredi et jusqu'à vendredi, Bruno Bernard, accompagné de son vice-président chargé des Transports Jean-Charles Kohlhaas et d'une délégation d'experts et de techniciens, se rendra à Munich.

"Cette mission marque une première étape vers une coopération entre Lyon et Munich sur des enjeux clés tels que la mobilité durable, l’urbanisme et la transition énergétique", promet la collectivité dans un communiqué.

Sur place, Bruno Bernard doit échanger avec Dominik Krause, le jeune et écologiste "deuxième maire" de Munich. Une série de rencontres et de visites a été programmée, notamment sur les réseaux de transports collectifs pour s'en inspirer pour le futur RER à la lyonnaise, mais aussi la ZFE ou les aménagements cyclables.

"Ce déplacement nous permet d’engager un dialogue direct avec nos homologues munichois sur des enjeux clés comme la mobilité durable, l’urbanisme et la transition écologique. En partageant nos expériences avec un territoire aux défis similaires, nous pourrons nourrir nos propres réflexions et envisager de nouvelles coopérations", conclut Bruno Bernard.