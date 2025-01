Le tribunal rejette la requête de la Métropole de Lyon : Sébastien Michel fustige Bruno Bernard et son "mépris"

Sébastien Michel n’a pas mâché ses mots. Le maire d’Écully, a réagi au rejet par le tribunal administratif de Lyon de la requête déposée par la Métropole de Lyon. Celle-ci visait à imposer l’ouverture d’un centre pour mineurs non accompagnés dans les anciens locaux du CESI à Écully, contre la volonté de la commune.

Dans sa décision, le tribunal administratif a justifié le rejet de la requête en référé liberté de la Métropole de Lyon par un constat de confusion dans les démarches engagées. Selon le tribunal : "la demande présentée par l’association Forum réfugiés en juillet 2024 était une demande d’autorisation de réaliser des travaux, et non une demande d’autorisation d’ouverture". Cette dernière, nécessaire pour valider l’accueil du public, aurait dû être déposée après l’achèvement des travaux et une visite sur place pour vérifier la conformité des installations. Or, bien que les travaux aient été finalisés en octobre 2024, "aucune demande explicite d’ouverture du centre n’a été adressée à la commune d’Écully".

Le tribunal souligne par ailleurs que l’opposition exprimée par le maire d’Écully ne se fonde pas sur des motifs relevant des normes applicables aux établissements recevant du public, mais sur d’autres considérations. Dans ces conditions, "la Métropole de Lyon n’établit pas que le maire d’Écully aurait été saisi d’une demande régulière", conclut le juge. Ainsi, il estime que le maire n’a pas commis "d’illégalité manifeste" et rejette la requête.

Pour Sébastien Michel : "cette décision de justice souligne, comme je le dis depuis le début, le mépris, le cynisme, la brutalité de la méthode employée par Bruno Bernard." Il dénonce également "l’impréparation et la confusion" autour de cette affaire.

Le maire d’Écully s’est aussi indigné de l’attitude du président de la Métropole : "Cela interpelle lorsque l’on est à la tête d’une collectivité de près de 10.000 agents et de plus de 4 milliards d’euros de budget." Il ajoute : "Il n’est pas normal qu’un président de la Métropole attaque un maire au tribunal pour lui imposer ses vues."

Ce dernier appelle désormais à un retour au calme : "Cela ne correspond en tous cas pas à l’idée que je me fais de la démocratie locale, et j’espère que l’apaisement prévaudra désormais."