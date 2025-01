Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert reprend la parole et parle de "refonder une gauche à la lyonnaise"

Ce jeudi, dans sa newsletter intitulée Lyonnaise & Culottée, Nathalie Perrin-Gilbert annonce reprendre la parole, après s'être mise en retrait et ne plus être apparue au conseil municipal de Lyon suite à des "pressions (subies par les élus de son groupe ndlr) pour ne surtout pas laisser paraître les débats qui animent et traversent la majorité municipale (de Grégory Doucet)".

Pas d'annonce fracassante pour accompagner ce retour, l'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon ne se déclare pas, par exemple, candidate pour 2026. Cela n'empêche pas NPG d'évoquer les scrutins à venir : "Avec 2025 une nouvelle page s’ouvre. Si le maire de Lyon avait annoncé dès fin 2022, dans les colonnes du journal Le Monde, qu’il candidaterait à sa propre succession, d’autres groupes politiques et élus de la majorité ont à leur tour pris la parole en cette fin d’année 2024. Nul doute pour personne désormais : 2025 sera une année d’entrée en campagne pour tous".

Nathalie Perrin-Gilbert pas officiellement candidate donc, mais ! L'ex-adjointe à la Culture de Grégory Doucet entend poursuivre ses rencontres avec les Lyonnais "qui contribuent à nourrir une plateforme commune, un rassemblement des forces vives de notre ville et de notre métropole. Certains diraient refonder une gauche 'à la lyonnaise' !"