Nathalie Perrin-Gilbert entretient le mystère sur sa candidature pour 2026

Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne adjointe à la culture à Lyon, destituée au printemps dernier, continue de faire entendre sa voix. Depuis, elle est devenue une figure incontournable des débats municipaux et métropolitains. Mais la question qui brûle les lèvres reste sans réponse : sera-t-elle candidate pour les élections municipales de 2026 ?

Face à la presse ce lundi 20 janvier, la conseillère municipale n’a rien dévoilé, tout en esquissant un programme structuré de rencontres et de réflexions pour l’année à venir. "Nous avons toujours respecté le calendrier que nous avions annoncé", a-t-elle rappelé, insistant sur sa volonté de ne pas précipiter une décision. "Il n’y aura pas d’annonce de candidature avant l’été 2025, si annonce il y a."

D’ici là, Nathalie Perrin-Gilbert entend ouvrir des espaces de discussion sur plusieurs thématiques majeures : démocratie, presse, mobilités, écologie, sécurité ou encore petite enfance. "Nous avons une feuille de route, des sujets sur lesquels nous travaillons déjà et des tables rondes en préparation", a-t-elle détaillé, annonçant notamment un cycle de rencontres.

Un message à Grégory Doucet

Interrogée sur la volonté affichée par le maire écologiste Grégory Doucet de "partir unis dès le premier tour", elle a répondu avec prudence : "Quand on veut partir unis dès le premier tour, on s’en donne les moyens. Pour l’instant, on ne nous a rien proposé. Mais la vie politique a toujours fait preuve de plein de surprises."

Quant à une éventuelle alliance avec David Kimelfeld, conseiller métropolitain et ancien allié au Parti socialiste, elle a précisé : "Je le connais depuis bientôt 30 ans. Humainement, j’apprécie la personne. Politiquement, c’est plus complexe aujourd’hui. Ce n’est pas un adversaire politique, mais de là à ce que ce soit un allié, on n’en est pas là."

Alors que le mystère demeure sur ses intentions pour 2026, Nathalie Perrin-Gilbert laisse entrevoir une stratégie méthodique et concertée. La question, pour elle, "n’est pas de savoir qui, mais quoi et comment".