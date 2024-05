Conservatoire de Lyon : au tour d'un syndicat de charger l'adjointe Nathalie Perrin-Gilbert et ses "pratiques managériales douteuses"

LyonMag révélait la semaine dernière que les écologistes avaient recueilli des témoignages de fonctionnaires travaillant au Conservatoire à rayonnement régional (CRR) et se plaignant de harcèlement moral de la part de la présidente, l'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert. Et que se posait désormais la question de procéder ou non à un signalement des faits au procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.

Ce lundi, le syndicat SAMPL-CGT des artistes musiciens et enseignants de la région Auvergne-Rhône-Alpes en remet une couche dans un communiqué transmis à notre rédaction.

"Nous confirmons qu'une partie du personnel, notamment de direction, est en grande souffrance mais il semble intéressant de s'interroger sur les vraies causes de ce mal être : l'épuisement de ce personnel sommé de faire davantage avec moins de moyens, obligé d'obéir à des injonctions et manipulations incessantes, victime des pratiques managériales douteuses d'une décideuse toute puissante, se répercute fortement sur l'ensemble de l'équipe. La présidente du syndicat mixte fait régner un climat de tension et de clivage, où plus personne n'ose s'exprimer, sous la menace permanente d'une atteinte au devoir de réserve, sur des sujets qu'elle instrumentalise ensuite dans tous les médias ... Nous déplorons que les représentants du personnel des organisations syndicales de ce conservatoire ne soient pas suffisamment écoutés, indirectement mis en cause et menacés, que des propos mensongers leur soient attribués", annonce Corynne Aimé, secrétaire générale du SAMPL-CGT AURA.

Pour cette dernière, Nathalie Perrin-Gilbert navigue à vue : "Que penser des capacités d'anticipation d'une gestionnaire, seule maître à bord revendiquée, qui découvre fortuitement l'âge du capitaine à quelques mois de la fin prévue de son contrat, après l'avoir elle même recruté, et s'en sert de prétexte pour le pousser plus vite vers la sortie ?", en référence à la volonté de NPG de se séparer du directeur Géry Moutier, évoquant son âge de 67 ans comme argument pour ne pas renouveler son CDD cet été.

"Que NPG décide de mettre fin au contrat du directeur général à ce moment de l'année, alors même que le directeur adjoint s'en va, est inacceptable et montre bien le peu de considération qu'elle porte à cette institution. Renouveler finalement ce contrat pour 4 mois à la suite du tollé suscité par cette décision ne suffit pas : le CRR a besoin d'un directeur et d'un directeur des études spécialité musique en septembre pour mener correctement ses missions et continuer de former tous les musiciens amateurs et professionnels de la région. Imaginer laisser cet établissement d'enseignement sans une équipe dirigeante complète à la rentrée est totalement impensable ! Les enseignants du conservatoire souhaitent pouvoir continuer à assurer sereinement les missions que leur statut leur confère et il ne semble pas que la situation actuelle le leur permette", poursuit le syndicat.

Et de conclure en appelant les instances dirigeantes du Conservatoire de Lyon "à réagir rapidement pour que la situation de la structure et de son personnel s'apaise au plus vite".