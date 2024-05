Conservatoire de Lyon : les Verts prêts à saisir le procureur contre Nathalie Perrin-Gilbert ?

Et le Conservatoire de Lyon n'a pas fini de jouer une partition où se mêlent coups bas politiques, drames et conflits sociaux et peut-être bientôt l'ouverture d'une enquête.

LyonMag avait révélé lundi que l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, avait provoqué une vague de contestation chez les écologistes en actant le départ du directeur du Conservatoire Géry Moutier à l'issue de son contrat cet été.

Le récit des deux comités syndicaux que NPG préside a été fait, et les rebondissements en coulisses avec des courriers officiels réclamant la démission de l'adjointe d'une part, et des écologistes frondeurs de l'autre ont pu être narrés par notre rédaction.

Selon nos informations exclusives, Nathalie Perrin-Gilbert n'est pas au bout de ses peines. Car les Verts auraient collecté plusieurs témoignages de fonctionnaires travaillant au Conservatoire et se plaignant de harcèlement moral de sa part.

Se poserait désormais la question de procéder à un signalement des faits présumés au procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.

La situation délicate bien qu'explosive est suivie de près par Grégory Doucet et Bruno Bernard, qui comptent depuis 2020 sur Nathalie Perrin-Gilbert et ses élus au sein de leurs majorités respectives. On imagine mal l'édile laisser ses troupes faire un tel signalement sans devoir ensuite retirer son écharpe d'adjointe à NPG.

De son côté, Nathalie Perrin-Gilbert était déjà revenue publiquement sur un conflit qui l'oppose au directeur du Conservatoire, expliquant l'avoir convoqué pour un entretien le 8 mars dernier afin d'évoquer le fait que son année de départ à la retraite ne coïncidait pas avec l'année indiquée dans son contrat, mais aussi pour connaître le bilan de son activité et ses perspectives pour l'établissement du 5e arrondissement de Lyon. Géry Moutier avait alors fait valoir son droit de retrait le jour-même, entraînant la réunion d'une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSSCT) et la mise en place d'une commission d'enquête qui préconisera "des mesures collectives et organisationnelles pour éviter la reproduction d’une telle situation", tandis que le directeur reprenait son poste le 12 mars.

Symbole de cette défiance entre NPG et une partie de l'équipe du Conservatoire, l'élue avait rabroué le représentant du personnel qui demandait à prendre la parole lors du comité syndicat du 8 avril dernier, lui demandant de se rassoir car son intervention ne pouvait se faire dans le cadre de la réunion.