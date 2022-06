"Il ne vous manque plus qu’à rejoindre le rang du RN" : quand Gérard Collomb se fait clasher par Nathalie Perrin-Gilbert

Alors que le conseil de la Métropole débattait sur le compte administratif de la Métropole, Nathalie Perrin-Gilbert, anciennement maire du 1e arrondissement de Lyon et aujourd’hui adjointe au maire chargée de la culture, a interpellé Gérard Collomb, ancien maire de Lyon.

Après l’avoir critiqué sur sa façon de "jeter en pâture les personnes migrantes et plus particulièrement les mineurs isolés", elle s’adresse directement à son opposant : "Vous donniez dans le tragi-comique et c’était plutôt drôle, mais maintenant vous êtes dans le pathétique. Il vous manque plus qu’à rejoindre le rang du Rassemblement National et votre carrière politique sera bel et bien achevée."

L’opposant répond alors à la critique sur les problèmes d’immigration et du parti socialiste. Pour l’ancien maire de Lyon, le parti socialiste s’est perdu sur le fait qu’il niait les problèmes d’insécurité, alors que les habitants voyaient bien ce problème. En ce qui concerne la montée de l’extrême droite, Gérard Collomb explique avoir lu que Marine Le Pen était la deuxième personne préférée des Français, après Edouard Philippe : "On peut dire qu’il n’y a pas de problème, mais c’est comme cela que demain il y aura effectivement l’extrême droite aux portes du pouvoir."

Après cette altercation entre Nathalie Perrin-Gilbert et Gérard Collomb, le conseil de la Métropole a repris son cours sur le débat du compte administratif.