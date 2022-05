Laurent Wauquiez coupe les subventions à la culture à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert saisit le préfet

La majorité de Grégory Doucet ne compte pas abandonner après l’annonce des coupes des subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux institutions culturelles de Lyon.

L’édile écologiste appelait déjà à la rescousse la nouvelle ministre de la Culture Rima Abdul Malak.

Et ce mardi après-midi, l’adjointe au maire chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, a annoncé lancer une action auprès de Pascal Mailhos, préfet du Rhône et de Région. Et ce dans le but que "soit examinée la légalité des baisses de subvention 2022 de la région AURA au secteur culturel, des baisses votées en commission permanente sans vote préalable d'une délibération-cadre en séance publique".

Pour l’ancienne maire du 1er arrondissement, les votes en seule commission permanente sont "illégaux".

Au total, ce sont près de 4 millions d’euros en moins pour 140 institutions, associations et festivals de la région qui ont été décidés par Laurent Wauquiez. Dont la moitié à Lyon. Les plus grosses pertes sont de 500 000 euros pour l'Opéra de Lyon, 350 000 pour la Villa Gillet, et plus de 250 000 pour la Biennale d'Art Contemporain.