L’abonnement Pass Rail lancé par la Région, les pré-réservations débutent mercredi prochain

Dans un mois pile, les jeunes de 16 à 27 ans auront la possibilité de se doter du Pass Rail. Cet abonnement expérimental lancé dans toute la France était présenté ce vendredi après-midi à Lyon en gare de Perrache, par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez. Le Pass Rail permet à cette tranche d’âge d’emprunter en illimité tous les TER et les trains Intercités sur la période juillet-août, pour un abonnement mensuel unique fixé à 39 euros. Ils ne seront applicables qu’à partir du 1er juillet, mais pourront être préréservés à partir de mercredi prochain sur les plateformes SNCFconnect et Trainline. Il sera possible de réserver jusqu’à six trajets à l’avance.

Niché entre deux trains sur une voie de la gare Perrache ce vendredi, Laurent Wauquiez évoquait son choix de finalement accepter le Pass Rail. En effet, il faisait partie des trois présidents de région d’abord réticents sur sa mise en place, avec Xavier Bertrand (Hauts-de-France) et Hervé Morin (Normandie) : "L’idée est de permettre de profiter des vacances et de le faire avec une solution qui est décarbonée. (…) On doit d’abord penser à nos étudiants et à nos jeunes. La solution qui nous est offerte n’est pas celle que je voulais, mais la décision que j’ai prise c’est d’être dans une logique de travail en commun", a-t-il assuré.

Un regret, une exigence

Mais cette concession faite est selon lui le résultat d’un "vrai bras de fer avec l’Etat". Laurent Wauquiez a d’ailleurs bien rappelé en guise de pression que l’instauration du Pass Rail n’est qu’au stade d’expérimentation, lui qui n’a pas obtenu ce qu’il voulait dans les négociations avec l’Etat et la SNCF. Le président des Républicains avait d’ailleurs un regret qu’il n’a pas hésité à partager : "Je n’aime pas l’idée qu’on ne puisse pas avoir accès à l’Ile-de-France". Une décision qui fait bondir Laurent Wauquiez de sa chaise, étant donné que les jeunes Franciliens peuvent eux accéder à tout le territoire via cet abonnement.

Pour renouveler le concept l’année prochaine, le président de la Région souhaite émettre une exigence. Celle de pouvoir réserver et utiliser son Pass Rail via la carte Oùra, le titre de transport régional : "Ce sera une condition non négociable. C’est ce qui a de plus simple et c’est le support auquel sont habitués nos voyageurs", a-t-il martelé.

Toujours est-il qu’il sera disponible en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans toutes les régions de France. A noter que les estimations portent à 1,6 million d’euros le montant de pertes potentielles quant à la mise en place du Pass Rail. Un "gros effort financier", soulignait un Laurent Wauquiez très rancunier envers le ministère des transports, à qui il n’est finalement pas parvenu à imposer ses exigences.

