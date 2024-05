Lyon : la gauche unie pour sauver le musée urbain Tony-Garnier

L'annonce de la suppression d’une subvention de 35 000 euros, soit 20 % du budget annuel du musée, par Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a uni la gauche ce jeudi à Lyon.

Cette dernière dénonce un deux poids deux mesures : car pendant ce temps, ce sont 600 000 euros d’argent public régional qui sont attribués par le même Laurent Wauquiez pour la rénovation d’une statue dans son fief de la Haute-Loire.

Une conférence ouverte par le président du Musée Urbain, Jacques Bonniel (par ailleurs élu écologiste à la mairie du Lyon 8e) pour alerter sur cette situation, et qui a rassemblé les figures de l’opposition du conseil régional : Najat Vallaud-Belkacem du Parti Socialiste, Cécile Michel d’Europe Écologie Les Verts, et Boris Bouchet portant la double casquette des Communistes et de La France Insoumise. Le Parti Radical de Gauche, co-organisateur de l'événement, n'était pas présent.

Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la Culture de Lyon, était également aux côtés des élus régionaux soulignant combien ces coupes budgétaires avaient pu déstabiliser les structures culturelles locales. La scène nationale du TNG située à Lyon 9e avait par exemple été complètement privée de soutiens régionaux suite aux propos de son directeur, Joris Mathieu, simplement coupable d’avoir exprimé son désaccord avec la politique du président de la Région dans le cadre de ses fonctions syndicales.

Bien que Laurent Wauquiez a souvent prétendu vouloir davantage investir dans les territoires ruraux plutôt que dans les villes, déjà selon lui bien pourvues, des communes rurales comme Saillans ou Le Chambon-sur-Lignon voient leurs subventions être refusées ou retoquées. Et si des coupes claires sont faites par la Région, difficile de dire où l’argent économisé est investi ailleurs dans la culture.

Au total, 4 millions d’euros ont été enlevés aux structures culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2022, selon le conseiller régional socialiste Stéphane Gemmani. Par-delà les budgets, c’est aussi l’absence de vision qui a été soulignée par la présidente du groupe PS, Najat Vallaud-Belkacem : des subventions enlevées puis remises, puis enlevées de façon imprévisible. Laissant, selon l’ancienne ministre, les structures culturelles et leurs salariés dans la plus grande des incertitudes.

Elle soulignait pour finir un constat cruel : la deuxième région de France en matière budgétaire est avant-dernière dans le classement des aides à la culture.