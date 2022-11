Nathalie Perrin-Gilbert va-t-elle démissionner de la Ville de Lyon ?

C’était une désignation qui avait rassuré les milieux culturels (dont votre serviteur) entre le long entre deux tours des élections municipales : Nathalie Perrin-Gilbert, à l’époque Maire du 1er arrondissement et appréciée du monde des arts, allait devenir Maire-Adjointe de Lyon en charge des affaires culturelles. Cela en fusionnant sa liste avec celle des verts de Grégory Doucet et Bruno Bernard. C’était aussi rassurant par rapport à une liste écologiste qui avait pour le moins inquiété les milieux culturels dans ses positions de 1er tour, évoquant parfois une mise sous tutelle des artistes et une réorientation idéologique des créations.

Avec un programme cohérent, dynamique et raisonnable (ce n’était pas forcément le cas sur d’autres sujets auraient dit les mauvaises langues), pas très éloigné d’ailleurs de ceux qui avaient pu être rédigés pour le compte de Gérard Collomb (qui n’avais pas lu ce qui lui avait écrit et qu’il avait repris tel quel en ce domaine…) ou Georges Képénékian, Nathalie Perrin-Gilbert avait et dispose toujours d’une vraie légitimité sur ce dossier.

Une légitimité bâtie au cours d’une carrière déjà longue de bientôt 30 ans au conseil municipal, seulement dépassée en longévité par Gérard Collomb sur les listes de qui elle fut élue pour la 1ère fois en 1995. Une légitimité tissée aussi via un vrai intérêt pour le monde des arts et des lettres.

Il y eut certes des cris d'ofraie de l’opposition lorsqu’elle réorienta une partie du budget de l’Opéra vers l’émergence culturelle. Avec hélas une communication municipale trop peu éclairante sur le devenir de l’argent réorienté. C’était oublier que les mêmes protestataires avaient pour projet, eux aussi dans leurs programmes, cette même réorientation nécessaire. Il y a certes beaucoup de créatifs et de compagnies qui se plaignent qu’elle soit si dure à joindre.

Mais elle reste l’une des figures les mieux identifiées dans l’équipe du Maire de Lyon.

Pourtant ces derniers temps l’élue des pentes de la Croix-Rousse aurait le blues. Avec des difficultés à se faire entendre et une mauvaise entente avec le Maire. Avec plusieurs absences de prises de parole remarquées lors d’événements comme Peinture Fraiche ou le nouveau Marché Gare. Avec des arbitrages ou des stratégies de communication de la Mairie qu’elle ne partage pas.

En une carrière politique, on a le temps de se fâcher avec bien du monde et nombreux sont ceux qui ont fait un bout de chemin avec Nathalie Perrin-Gilbert avant de se disputer. Et puis l’ancienne Maire du 1er arrondissement a pour ambition, ce qui n’est pas illégitime quand on est une figure importante de la vie municipale, de devenir un jour Maire de Lyon. Cela implique forcément une nouvelle dispute. Avec le Maire EELV de Lyon. Franchira-t-elle le Rubicon ? Et quand ?

Romain Blachier