Conservatoire de Lyon : six mois de prison avec sursis et interdiction d’enseigner requis contre l’enseignant Jean Tubéry

Présenté le 6 juin dernier au tribunal correctionnel de Sens en Yvonne, une peine de six mois de prison avec sursis ainsi qu’une interdiction d’exercer ont été requises selon le compte-rendu d’audience publié par le journal spécialisé La Lettre du Musicien.

Sur les trois plaintes, seules deux ont pu être examinées, la troisième portant sur des faits prescrits. L’homme est suspecté d’avoir envoyé des sms à connotation sexuelle à ses élèves, d’avoir touché les fesses d’une élève et imposé une embrassade à une autre, lors d’un concert en 2019.

Pendant ses enseignements, il aurait également glissé sa flute dans son pantalon afin de la réchauffer, une "pratique tout à fait courante chez les musiciens", se défendait Jean Tubéry dans les colonnes de L’Yonne républicaine en avril 2023. Un comportement et des gestes déplacés mis en lumière grâce une enquête de Médiacités publiée en mars 2023.

Le musicien avait déjà fait l’objet d’une enquête interne au CNSMD aboutissant à une mise à pied de cinq mois entre juin et octobre 2022. Il avait été accusé de "manquement à son obligation de dignité de traitement et d’exemplarité vis-à-vis de ses étudiants, notamment féminines". La suspension a été réitérée au printemps de 2023, ce qui n’a pas empêché l’enseignant de réintégrer le conservatoire à la rentrée 2023.

En plus des six de prison avec sursis requis, le parquet a requis une interdiction d’exercer son activité et d’entrer en contact avec les victimes pendant deux ans. Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin.