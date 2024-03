Lyon : les chauffeurs de bus luttent contre le harcèlement sexuel

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Sytral Mobilités a lancé ce 8 mars un nouveau dispositif pour lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles dans les transports en commun.

Le dispositif prend la forme de lieux et bus refuges désormais accessibles à Lyon pour les victimes de harcèlement, avec l’aide de la start-up Umay.

Etant également une application mobile, Umay permet de trouver un "lieu refuge" proche. Une cinquantaine de commerces de la métropole de Lyon possèdent déjà l’autocollant sur leur devanture.

Des bars-restaurants, pharmacies ou encore des agences TCL sont accessibles mais l’innovation réside dans les bus refuges. Ils font de TCL le premier réseau à expérimenter les safe bus en France. Dans un premier temps, seuls les bus de la ligne C seront concernés.

"La deuxième possibilité de l’application est la géolocalisation pour alerter ses proches rapidement grâce à un bouton SOS. Enfin, Umay va permettre le signalement en temps réel du lieu de l’incident pendant 30 minutes", ajoute Michèle Edery, vice-présidente de Sytral Mobilités déléguée à la sécurité.

Les conducteurs TCL prêts à réagir

Mais avant l’action vient la formation. L’objectif de Sytral Mobilités est de toucher l’ensemble du réseau de bus d’ici fin 2024, ce qui implique de former les quelques 2 000 agents et conducteurs du réseau TCL.

Une formation qui est assurée par Umay. Son co-fondateur, François Morival, explique :

"On les forme à ce qu’on appelle l’accueil de victimes, grâce à la méthode R en trois étapes : recueillir, rassurer, renseigner. A chacune de ces étapes, on leur donne le comportement à avoir, on leur explique ce que ressent la victime et les mots importants comme « je vous crois », « vous avez bien fait de venir me voir », « je suis là pour vous aider ». Cela va permettre à la victime de comprendre qu’elle est bien prise en charge."

Certains conducteurs ont déjà pu être formés : c’est le cas d’Arnaud Paravy, chauffeur de bus et formateur chez TCL Keolis depuis 24 ans.

"Ça permet de structurer dans un cadre professionnel la démarche que l’on aurait humainement. Pour nous au sein des bus, c’est être capable d’accueillir des personnes qui ont été harcelées, victimes de violences avec une structure verbale claire qui ne nous empêche pas de continuer notre métier", assure-t-il.

Et en cas d’agression en temps réel ? Les conducteurs disposent de boutons spécifiques pour joindre les équipes de sécurité.

Chef de groupe au SIA (service d’intervention des TCL), Jean-Marie pense que Umay est une bonne avancée mais suggère tout de même plus de liens entre les données de l’application et les forces de l’ordre à l’avenir. Il ajoute : "Tout passe par l’observation. Il ne faut pas attendre qu’un acte soit fait pour déclencher une alerte. C’est un renfort de la sécurité et du sentiment de sécurité."

Le dispositif vient consolider les actions déjà mises en place par Sytral Mobilités comme les caméras de sécurité ou la « descente à la demande » après 22h dans le cas des bus, qui permet de demander au chauffeur de s’arrêter entre deux stations pour se rapprocher le plus possible de son domicile.

L’efficacité des "safe bus", quant à elle, reste encore à prouver.

I. K.