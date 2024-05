Lyon : Audrey Hénocque récupère la Culture, une nouvelle adjointe écologiste nommée (officiel)

Suite à la destitution de Nathalie Perrin-Gilbert, son adjointe à la Culture trop indépendante, le maire de Lyon a décidé de réorganiser sa majorité, à la faveur notamment de l'allégeance renouvelée de certains partenaires. Et ce, pour "poursuivre et accélérer le travail engagé depuis 2020".

Ainsi, Audrey Hénocque confirme son rôle de première adjointe toute puissante puisqu'en plus des Finances et des Grands Evènements, c'est elle qui récupère la Culture comme l'officialise la Ville de Lyon dans un communiqué. Autant dire que son agenda vient de se remplir intégralement, la voilà probablement plus occupée que l'édile lui-même.

Deux nouveaux conseillers municipaux délégués seront désignés auprès d'Audrey Hénocque. Adrien Drioli, qui a quitté avec fracas Lyon en Commun et Nathalie Perrin-Gilbert, est récompensé avec un poste en charge de l'Achat public responsable et les Nouvelles ressources.

Quant à Emmanuel Giraud (PS), il sera en charge de l'Education artistique et culturelle, et des Droits culturels.

Enfin, puisqu'un poste d'adjointe était libre, il a été décidé de faire monter une écologiste. C'est Marie Alcover qui rejoindra l'estrade aux côtés de Grégory Doucet. La conseillère municipale déléguée deviendra adjointe déléguée aux Jeunesses et à la Vie étudiante. Cette dernière délégation était auparavant allouées à Chloë Vidal, mais elle avait fait savoir publiquement qu'elle n'arrivait pas à concilier sa vie personnelle et celle d'élue. Grégory Doucet va donc la soulager en lui ôtant une délégation chronophage sans remettre en cause son écharpe et ses indemnités d'adjointe.