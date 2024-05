Lyon : Audrey Hénocque, future adjointe à la Culture, les lâcheurs de Nathalie Perrin-Gilbert récompensés

A l'occasion du conseil municipal de jeudi prochain, il officialisera qui deviendra la nouvelle adjointe à la Culture, après avoir destitué Nathalie Perrin-Gilbert au terme d'une série d'épisodes tumultueux, entre le musée Guimet et le Conservatoire à rayonnement international.

Comme pressenti, ce sera Audrey Hénocque. La première adjointe au maire de Lyon, déjà en charge des Finances et des Grands Évènements, récupèrera donc la Culture croit savoir Tribune de Lyon. Ce qui en fera l'élue la plus occupée, et par ricochet la plus puissante du conseil municipal derrière le premier magistrat.

Et comme prévu, l'édile écologiste récompensera également ceux qui ont lâché Nathalie Perrin-Gilbert, à commencer par Adrien Drioli. Pour avoir quitté avec fracas le groupe Lyon en Commun, l'élu GRS va devenir conseiller municipal délégué à la Commande publique.

Quant au Parti socialiste, dont le silence dans cet épisode vaut pour allégeance à la majorité verte, il est aussi récompensé avec un poste de conseiller municipal délégué offert à Emmanuel Giraud. L'élu PS du 9e arrondissement s'occuperait de l'Education culturelle et artistique selon nos confrères.

Ce type de récompense n'est pas anodin, puisque les indemnités d'un simple conseiller municipal sont de 1341 euros bruts mensuels. Et pour Adrien Drioli et Emmanuel Giraud, elles passeront désormais à 2700 euros.

Les proches de Nathalie Perrin-Gilbert connaissent désormais le prix de la trahison.