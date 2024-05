Lyon : pourquoi Grégory Doucet ne doit pas choisir à la légère sa future adjointe à la Culture ?

Le poste d'adjoint à la Culture à la Ville de Lyon a la réputation souvent faussée d'être le plus sympathique, certains imaginent qu'il suffit de s'empiffrer de petits fours en butinant d'expositions en spectacles. Alors que c'est probablement l'un des plus chronophages et l'un des plus exigeants sur le plan relationnel.

Qui remplacera donc NPG sur l'estrade du conseil municipal aux côtés du maire écologiste ?

Plusieurs noms circulent, tous féminins pour des raisons de respect de la parité. Il y a les choix évidents et ceux plus torturés.

Chez les Verts, on avance le nom de Sonia Zdorovtzoff, actuelle adjointe aux Relations internationales. Sauf que beaucoup ne comprendraient pas que l'ancienne collègue de Grégory Doucet à Handicap International soit "récompensée" malgré une première moitié de mandat marquée par des épisodes douloureux. LyonMag avait relayé ses prises de tête avec les associations d'aide à l'Ukraine, son invitation lancée à Salah Hamouri ainsi que la cassure historique du service des Relations internationales mutualisé entre Ville et Métropole de Lyon à cause de ses relations houleuses avec les agents métropolitains.

Deux autres écologistes sont dans les starting-blocs. Il y a évidemment Audrey Hénocque, 1ère adjointe aux Finances qui a fait ses preuves avec les Grands Evènements récupérés en cours de mandat. C'est la solution idéale pour Grégory Doucet, mais qui l'obligerait à la décharger des Finances. Pourquoi pas pour les confier à un adjoint qui a publiquement pris ses distances avec Nathalie Perrin-Gilbert, l'insoumis Laurent Bosetti ?

Et il y a le cas Yasmine Bouagga. Ce n'est un secret pour personne, elle ne dirait pas non à l'opportunité de voir autre chose que sa mairie du 1er arrondissement. Etant passée à côté de la députation laissée à Hubert Julien-Laferrière dont elle est la suppléante, elle avait marqué les esprits en affrontant Nathalie Perrin-Gilbert lors du dernier conseil municipal au sujet du jet de soupe au musée des Beaux-Arts. Une position qui ne plairait probablement pas à certains cultureux lyonnais, mais qui peut être compensée par une réelle appétence pour le secteur. En choisissant Yasmine Bouagga, il faudrait toutefois désigner un nouveau maire d'arrondissement, car les Verts ont promis qu'ils ne cumuleraient pas.

Donner la culture à une écologiste, c'est aussi reprendre la main sur une thématique laissée par les Verts à leurs alliés depuis 2020, puisque Cédric Van Styvendael (PS) la gère au niveau métropolitain.

Mais Grégory Doucet peut aussi imaginer se servir de cette opportunité pour préparer 2026. Nathalie Perrin-Gilbert est aujourd'hui esseulée au conseil municipal, mais elle peut encore faire des siennes d'ici deux ans. Et notamment poursuivre son rapprochement avec les socialistes.

Si l'édile lyonnais était un fin politicien pragmatique, il pourrait envisager de passer un deal avec le PS local. Et pourquoi pas confier la Culture à Sandrine Runel. Cela permettrait à la fois de l'extirper des Solidarités et d'une situation aujourd'hui compliquée de dialogue rompu avec l'Etat et une partie des associations et collectifs, et ainsi de lancer une nouvelle dynamique avec son éventuel remplaçant. Mais aussi de négocier en échange une fidélité réaffirmée à la majorité plutôt qu'à une envie dissidente de faire bande à part avec NPG en 2026.

Enfin, et c'est encore plus tordu mais Gérard Collomb ne l'aurait pas renié, il y a aussi la possibilité d'approcher les derniers perringilbertistes pour essayer de les "retourner" avec un poste mieux rémunéré ou plus prestigieux. Mais là, on entre dans une dimension qui semble révulser Grégory Doucet.

Les paris sont ouverts, et une chose est sûre : il y aura des déçues.