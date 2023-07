Lyon : une adjointe de Grégory Doucet accusée par les agents de créer un "climat d'insécurité anxiogène"

Elle fut l'un des visages de la campagne municipale de Grégory Doucet. Tête de liste dans le 8e arrondissement de Lyon, elle avait connu l'écologiste à Handicap International où ils travaillaient ensemble.

Devenue adjointe en charge des Relations Internationales suite à la victoire des Verts, Sonia Zdorovtzoff s'est depuis illustrée à plusieurs reprises en coulisses. A tel point que le maire de Lyon semble souvent pris au dépourvu par les problèmes créés par l'élue.

Dernière en date : la fameuse invitation lancée par la Ville à l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri en janvier à l'occasion des 30 ans des accords d'Oslo. Sonia Zdorovtzoff a été priée d'informer son supérieur à l'avenir lorsqu'elle souhaitera organiser des évènements de ce type.

Lors des premiers mois consécutifs au début de la guerre en Ukraine et l'organisation de collectes et d'acheminement de denrées, elle avait aussi ulcéré certaines associations en écoutant peu et en prenant la cause trop à coeur, notamment à cause de son implication personnelle liée à son histoire familiale. Certains détracteurs estimaient que du temps avait même été perdu à cause de ces bisbilles.

Les agents ne veulent plus travailler avec elle

Selon nos informations, Sonia Zdorovtzoff refait parler d'elle, en mal. Elle est ainsi la cible d'un courrier signé du secrétaire de section CFDT de la Métropole de Lyon, que notre rédaction a pu lire.

Simon Davias, le 26 juin dernier, écrit ainsi à l'adjointe au maire de Lyon pour lui faire comprendre que le service des Relations internationales mutualisé entre la Ville et la Métropole "connait des difficultés importantes en termes de relations de travail avec (elle)".

Le syndicaliste pointe du doigt les "questions relationnelles" et les "méthodes de travail" de Sonia Zdorovtzoff, ce qui "génère un climat d'insécurité très déstabilisant et anxiogène pour la majorité des agents".

"Cette situation pèse également sur l'encadrement qui s'est d'ailleurs employé à mettre en place toutes mesures nécessaires à la protection des équipes", conclut même Simon Davias, sollicitant un rendez-vous avec la conseillère municipale et métropolitaine.

Le courrier, envoyé également à Bruno Bernard et Grégory Doucet, ainsi qu'à leur directeur général des services respectif, met clairement la mairie dans l'embarras. D'autant que de mémoire d'élu lyonnais, une alerte de ce type officialisée par écrit est extrêmement rare, voire unique.

Alors que le bien-être des agents et des fonctionnaires est primordial aux yeux des écologistes, combien de temps peuvent-ils protéger une élue jugée tyrannique, au point qu'un syndicat soit obligé de lui rappeler l'article L4121-1 du Code du travail, qui dit que l'employeur "prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs" ?

Contactée, la Ville de Lyon a indiqué qu'un rendez-vous avec la CFDT avait été pris et aura lieu ce jeudi pour "comprendre et apporter des solutions à tous". La mairie se dit "attachée à l'instauration d'un environnement de travail où chaque agent se sent écouté et respecté".